Крымчанина осудили за попытку продать наркотики в исправительную колонию

В Крыму приговорили к лишению свободы 32-летнего жителя Евпатории, которые пытался продать наркотики в исправительную колонию, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Керчанку приговорили к 18 годам колонии за изнасилование дочери Согласно данным следствия, инцидент произошел в сентябре 2018 года.

«Мужчина, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь около ограждения исправительной колонии №1 в Симферополе, имея при себе два полимерных свёртка, в одном из которых содержалась марихуана, во втором – мобильные телефоны и зарядные устройства к ним, намеревался их сбыть неустановленному лицу в исправительное учреждение», – рассказали в ведомстве.