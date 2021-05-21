Крымчанина приговорили к 11 годам колонии за госизмену

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Крымчанин Иван Яцкин признан виновным в передаче иностранцу информации, которая составляет государственную тайну. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу регионального Верховного суда.

«Подсудимый признан виновным в том, что, являясь гражданином Российской Федерации, передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну», – рассказали в суде.

Заседание проходило в закрытом режиме в связи с секретным содержанием материалов дела, составляющих гостайну.

Крымский Верховный суд признал Ивана Яцкина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ – государственная измена. Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.