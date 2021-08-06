Крымчанина приговорили к 20 годам тюрьмы за издевательства над падчерицей

В Крыму приговорили к 20 годам лишения свободы жителя Советского района, который на протяжении нескольких лет насиловал и издевался над падчерицей, передает пресс-служба ГСУ СКР по РК.

В Крыму за сутки два человека пострадали в двух ДТП Согласно данным следствия, мужчина вместе со своим 15-летним пасынком с 2018 по 2020 годы совершал преступления сексуального характера в отношении своей 10-летней падчерицы.

Девочка рассказала родным шокирующие факты летом минувшего года, когда приехала к ним погостить в Севастополь.