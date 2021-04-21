Крымчанина приговорили к колонии за пьяное вождение и смерть пассажира

В Крыму приговорили к пяти годам колонии 26-летнего жителя полуострова за пьяное вождение, которое привело к гибели человека, передает пресс-служба прокуратуры РК.

В Севастополе таксист сбил школьницу, и она была госпитализирована В суде установили, что трагедия произошла в августе 2020 года. Мужчина сел за руль авто в состоянии алкогольного опьянения.

«Во время поездки в селе Надежда Советского района он не справился с маневром, потерял управление автомобилем и врезался в дерево. В результате аварии пассажир – 33-летний местный житель – скончался на месте», — написали в сообщении.