Крымчанина приговорили к колонии за участие в украинском нацбатальоне

Крымчанина приговорили к восьми годам лишения свободы за участие в деятельности украинского националистического батальона, передает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

В Крыму задержали члена запрещенной на территории РФ организации Житель Черноморского района признан виновным районным судом.

Напомним, что в феврале текущего года 55-летний мужчина был задержан сотрудниками ФСБ. Он летом 2016 года уехал на Украину, где вступил в ряды так называемого «крымско-татарского добровольческого батальона имени Челебиджихана». Затем мужчина вернулся в Крым.