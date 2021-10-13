Крымчанина приговорили к тюрьме за попытку дать взятку полицейскому

Жителя Сакского района приговорили к тюремному заключению за попытку дать взятку сотруднику полиции, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

В Симферополе преподавателя одного из вузов поймали на взятке Злоумышленник пытался дать взятку полицейскому в размере более 500 тысяч рублей. Такое решение он принял, чтобы избежать уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

«Полицейский от незаконного вознаграждения отказался и сообщил о случившемся в дежурную часть», — уточнили в сообщении.