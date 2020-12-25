Крымчанина приговорили к тюрьме за убийство брата-инвалида

В Крыму приговорили к пяти годам лишения свободы 55-летнего мужчину, который убил родного брата-инвалида, передает пресс-служба Бахчисарайского районного суда РК.

В Крыму женщина избила мужчина деревянной шваброй и он скончался Отмечается, что подсудимый последние несколько лет проживал в одном из сел Бахчисарайского района со своим 48-летним братом-инвалидом с диагнозом ДЦП. Между ними переодически возникали конфликты.

В один из дней младший брат работал в огороде. Старший потребовал, что он вернулся в дом и слегка ударил его ладонью по лицу.