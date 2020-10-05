Крымчанина задержали при выемке наркотиков из тайника на севере полуострова

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали жителя Армянска при выемке наркотиков из тайника, передает пресс-служба ведомства.

В отношении торговца наркотиками из Керчи возбуждено уголовное дело Гражданин 1978 года рождения был задержан с поличным. В ходе осмотра при нем обнаружены два пакета с неизвестным веществом растительного происхождения. Проведенное исследование подтвердило, что представленный на изучение материал является частями растения конопля.

Общая масса изъятого составила более 2,3 килограммов.