Крымчанину грозит 15 лет тюрьмы за покушение на убийство

Крымчанина обвиняют в покушении на убийство и развращении несовершеннолетней, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Пограничники Крыма задержали гражданина Украины, находящегося в розыске У жителя села Урожайное (Симферопольского района) возник конфликт с мужчиной, который перерос в драку. 21-летний обвиняемый нанес ему 11 ударов ножом в область груди, головы, спины, живота и верхних конечностей. Потерпевший госпитализирован.

Также известно, что обвиняемый неоднократно вступал в половую связь с жительницей Симферопольского района, которой еще не исполнилось 16 лет.