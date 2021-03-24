Крымчанину грозит до трех лет тюрьмы за хранение конопли

В Нижнегорском районе Крыма задержан мужчина, который подозревается в незаконном обороте наркотиков, передает пресс-служба МВД по республике.

В Крыму подозревают жителя города Саки в контрабанде наркотиков Полицейские получили информацию о том, что 44-летний местный житель хранит дома наркотики. Они провели осмотр по месту жительства подозреваемого, в ходе которого обнаружили растения конопли. По словам мужчины, запрещенные вещества он сорвал у себя в огороде и хранил для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.