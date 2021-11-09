Крымчанину грозит колония за незаконную продажу самосвала приятеля

Правоохранители задержали жителя Крыма, который незаконно продал самосвал своего приятеля, передает пресс-служба МВД по РК.

Жителя Симферополя обвиняют в краже кабеля на полмиллиона рублей Так, 59-летний житель поселка Гвардейское обратился к правоохранителям с заявлением о краже авто.

«Мужчина рассказал, что он по устной договоренности передал свой автомобиль марки «ГАЗ 5312» своему приятелю, для проведения ремонтных работ с последующим правом пользования автомобилем. Когда собственнику понадобился автомобиль, приятель отказался его возвращать. Потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму 120 000 рублей», – говорится в сообщении.