Крымчанка обвиняется в фиктивной постановке на учет пяти иностранцев

Правоохранители подозревают жительницу Ленинского района РК в фиктивной постановке на учет пяти граждан Узбекистана, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

Жительница Симферополя незаконно прописала у себя иностранных граждан «По заявлению местной жительницы осуществлена постановка на миграционный учёт по месту пребывания в Ленинском районе пяти граждан Республики Узбекистан. При этом женщина не имела намерений фактически предоставлять им помещение для пребывания в домовладении, находящимся в её пользовании», – уточнили в ведомстве.

Материалы были направлены в МВД. Полицейские возбудили уголовное дело.