Крымчанка представит Россию на международном конкурсе красоты

Крымчанка Юлия Павликова примет участие в конкурсе красоты World Next Top Model, который состоится в Бейруте. Она будет представлять Россию. Об этом девушка сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Леди Universe из Керчи рассказала, какие ей задавали вопросы о Крыме Девушка рассказала, что она несколько лет мечтала попасть на этот проект.

«Это оказалось непросто, ведь именно на этом конкурсе участвуют 28 представительниц из разных стран мира, которые являются победительницами международных конкурсов и проектов», — отметила Юлия.