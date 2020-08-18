Крымчанка пыталась убить собственную дочь накануне ее свадьбы

В Крыму обвиняют жительницу Красноперекопска в покушении на убийство собственной дочери, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 50-летней жительницы Красноперекопска. В настоящее время ей предъявлено обвинение в покушении на убийство ее 32-летней дочери», – отметила Постнова.

В ведомстве уточняют, что у 32-летней женщины была запланирована свадьба. Дочь намеревалась переехать в другой населенный пункт вместе со своим будущим супругом. Мать женщины была против. Она не хотела расставаться с внуком, которого родители планировали увезти с собой.