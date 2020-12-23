Крымчанка в Симферополе уехала «по делам» на чужом автомобиле

В Симферополе крымчанка угнала иномарку знакомого, чтобы решить свои неотложные дела. Мужчина заявил об этом в полицию, передает пресс-служба регионального МВД.

В Крыму мужчина угнал автомобиль своего работодателя Уточняется, что 40-летний мужчина подвозил в Алушту свою 26-летнюю знакомую. Ему надо было на полчаса заехать в крымскую столицу к товарищу. Спутницу он оставил в авто и девушка, не дождавшись его возвращения, села за руль и уехала по срочным делам. Вернувшись, удивленный владелец не обнаружил ни своей машины Kia Rio, ни знакомой.

Угонщицу — жительницу одного из сел Красногвардейского района Крыма — остановили на улице Севастопольской в Симферополе. Автомобиль отправили на штрафплощадку.