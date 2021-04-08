Крымчанке грозит тюрьма за кражу мопеда и велосипеда у бывшего сожителя

Крымчанка украла у бывшего сожителя со двора дома мопед и велосипед, передает пресс-служба МВД по республике.

Иностранец украл у жителя Симферополя драгоценности на сумму 1,5 млн рублей Пострадавший обратился в полицию с заявлением. В ходе расследования была задержана 26-летняя девушка. Она рассказала, что украденное имущество продала, а деньги потратила на собственные нужды.

Правоохранители выяснили, что это не первая кража на совести девушки. Ее также подозревают в ранее совершенных кражах из магазина техники.