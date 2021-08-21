Крымчанке, сбитой на переходе, назначили компенсацию в 100 тысяч рублей

Женщине, сбитой на пешеходном переходе, суд назначил компенсации в размере 100 тысяч рублей, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

В ДТП с участием «скорой» пострадали четыре человека в Керчи ДТП произошло в октябре прошлого года с участием авто Honda Accord.

«Водитель авто не уступил дорогу пешеходу, в результате чего произошел наезд автомобиля на заявительницу. В результате наезда автомобиля женщине причинены многочисленные травмы, в связи с лечением которых она находилась на больничном более пяти месяцев», – уточняется в сообщении.