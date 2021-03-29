Крымчанку приговорили к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Украины

В Севастополе за государственную измену приговорили к 12 годам лишения свободы гражданку РФ Галину Довгополу, передает пресс-служба Севастопольского городского суда.

В Севастополе задержан военнослужащий ЧФ, подозреваемый в госизмене Согласно данным следствия, представитель Украины привлек 65-летнюю женщину к негласному сотрудничеству с главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Довгополая собирала сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота, которые раскрывали сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций и т.д.