Крымская железная дорога рассказала о планах работы в 2021 году

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Крымская железная дорога анонсировала обновлённый график движения поездов на 2020-2021 гг. Новое расписание начнёт действовать с 13 декабря, как и на всей территории России. Об этом сообщили в пресс-службе КЖД.

Также увеличится количество пассажирских поездов «Таврия» — вместо 12 пар железнодорожного транспорта запустят 14 по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Кисловодск, Адлер. В компании рассказали и о новых маршрутах. Так, в 2021 году из Крыма запустят поезда в Омск, Астрахань и Пермь.

Также изменения затронули пригородное сообщение. По направлениям продолжат курсировать 39 пар поездов в зимний период и 42 пары в летний сезон.

В КЖД также рассказали, что благодаря обновлению электричек и полному переходу на рельсовые автобусы уменьшилось время в пути: в летний период – на 5,3 часа, в зимний – на 1,8 часов. Поездки на пассажирских поездах также сократились в среднем на 30 минут.

В 2021 году грузовые перевозки будут обеспечены 41 парой поездов (на 5 пар больше, чем в графике прошлого года). Поступление и сдача грузов по Крымскому мосту позволит стабильно обеспечивать заданные объемы перевозок в течение года.