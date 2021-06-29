Крымская прокуратура обнаружили в Бахчисарайском районе опасные аттракционы

Крымская прокуратура в Бахчисарайском районе Крыма обнаружила опасные аттракционы и потребовала устранить нарушения, передает пресс-служба надзорного ведомства.

За сутки COVID-19 в Севастополе выявлен у 117 человек По данным ведомства, батуты и горки не были закреплены и огорожены, чем представляли опасность для жизни и здоровья детей. Кроме того, предприниматель оказывал услуги без документов о прохождении соответствующих процедур перед вводом аттракционов в эксплуатацию. Аттракционы также не проходили ежедневные и ежегодные проверки.

Возбуждено административное дело в отношении предпринимателя. Он уже частично устранил нарушения, дальнейшие мероприятия контролирует прокуратура.