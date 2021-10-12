Крымская строительная фирма нелегально привлекала к стройке узбеков

Крымская строительная фирма-исполнитель муниципальных контрактов по капитальному ремонту школьных пищеблоков в Ленинском районе оштрафована за незаконное привлечение к работам граждан Узбекистана, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

«Для выполнения строительных работ в двух образовательных учреждениях организацией привлечены 10 граждан Узбекистана без получения ими соответствующих разрешений», — сказано в сообщении.

Правоохранители возбудили административное дело. Предприятию грозит штраф в размере 860 тысяч рублей, а также предстоит устранить нарушения миграционного законодательства.