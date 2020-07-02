Крымские аграрии получили из бюджета уже свыше миллиарда рублей

Минсельхоз Крыма довел до сельхозтоваропроизводителей республики более 1 млрд 241 млн рублей. Об этом вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин написал на своей странице в Facebook.

«Вопрос доведения средств господдержки до аграриев держу на особом контроле. Минсельхоз Крыма довел до сельхозтоваропроизводителей республики более 1 млрд 241 млн рублей. До крымских аграриев доведено более 43% бюджетных средств.

В рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с начала года средства освоены в полном объеме на поддержку крымского садоводства: 493,62 млн рублей.

Почти 97 млн рублей доведены сельхозтоваропроизводителям на поддержку производства молока, 357 млн рублей — на поддержку виноградарства, более 149 млн рублей — на развитие племенного животноводства.

Напомню, в этом году на развитие агропромышленного комплекса республики выделено 2,8 млрд рублей средств господдержки, — написал Рюмшин.