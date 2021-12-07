Крымские модельеры приняли участие в Международном конкурсе в Москве

В конце осени в Москве прошло fashion-событие – Международный Конкурс Молодых Модельеров (MKMM). Конкурс прошел при поддержке Правительства Москвы на площадке ИЗВЕСТИЯ Hall.

Конкурс объединил молодых дизайнеров, моделей, экспертов, а также всех, кто интересуется современной модой и актуальными трендами. МКММ имеет статус международного проекта. Поэтому главный приз для победителя МКММ — участие на Неделе высокой моды в Риме.

В рамках международного конкурса была проведена fashion премия. Организатор премии Fashion Awards и Всероссийского конкурса дизайнеров — крымчанка Анастасия Метлинова.