Крымские полицейские поехали в Самару, чтобы поймать мошенника, облапошившего жителей полуострова

Сотрудниками крымской полиции в городе Самаре задержан подозреваемый в дистанционном мошенничестве, завладевший деньгами потерпевших более чем на миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В Отдел МВД России по Кировскому району поступили сообщения от нескольких местных жителей о том, что неизвестное лицо мошенническим путем похитило денежные средства, находящиеся на их банковских счетах.

Как пояснили заявители, схема обмана была проста: к ним на телефон поступали смс-сообщения с заведомо ложными сведениями о якобы произошедшем несанкционированном доступе к их банковским картам и попытке снятия денежных средств. При этом в сообщении указывался контактный номер телефона. Взволнованные граждане тут же перезванивали на указанный номер.

В ходе телефонных разговоров мошенник представлялся специалистом службы безопасности банка, подтверждал информацию о «взломе» банковских карт и сообщал об их блокировке. Продолжая свои преступные действия, злоумышленник убеждал потерпевших подойти к банкомату и выполнить ряд операций, направленных на активацию карты. Далее под предлогом обеспечения сохранности денег мужчина рассказывал о необходимости их перевода с банковских счетов на якобы резервный счет банка. Потерпевшие, будучи введенными в заблуждение, выполняли указание мошенника и переводили денежные средства на подставные счета.

Реализовав комплекс оперативно-розыскных мероприятий и получив достаточные сведения о подозреваемом, сотрудники крымской полиции выехали в командировку в город Самару, где был установлен злоумышленник. Сыщиками ОМВД России по Кировскому району мужчина 1986 года рождения, ранее неоднократно судимый за аналогичные корыстные тяжкие и особо тяжкие преступления, был задержан по месту жительства.

В ходе следствия выявлены еще несколько фактов мошенничества, совершенных злоумышленником в Ленинском и Бахчисарайском районах, а также в г. Керчи. Всего стражами порядка на сегодня задокументировано по меньшей мере 13 фактов мошеннических действий, совершенных в короткий период времени в отношении 13 жителей крымского полуострова.

Лишь по установленным эпизодам преступной деятельности сумма ущерба составляет около 1 млн. рублей. Устанавливаются дополнительные факты мошенничеств, совершенных злоумышленником.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Кировскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.