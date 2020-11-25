Крымские полицейские задержали злоумышленников, которые грабили АЗС

Правоохранители пресекли разбойную деятельность группы людей в Симферополе, передает пресс-служба МВД по республике.

В Ялте несовершеннолетний житель зарезал своего приятеля ножом Злоумышленники подозреваются в разбойных нападениях на автозаправочные станции. По данным правоохранителей, злоумышленники действовали по заранее разработанной схеме.

«Один входил в помещения АЗС и, угрожая сотрудникам ножом, похищал денежные средства. Второй оставался на входе и следил за обстановкой. Третий участник группы управлял автомобилем, на котором подозреваемые скрывались с места преступления», – уточнили в сообщении.