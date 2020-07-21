Крымские регбисты выступят на чемпионате России по пляжному регби

Одним из немногих видов спорта, который полностью вышел из вынужденного отпуска, стало регби. Уже проведены несколько туров чемпионата страны по регби-15. И вот настал черед выйти спортсменам на песок. Чемпионат России по пляжному регби пройдет в Москве 1 и 2 августа. В центре пляжных видов спорта «Динамо» за медали поспорят 16 мужских и 9 женских команд.

Сборная Республики Крым выступит в мужском турнире.

— Мы начали готовиться совсем недавно. К сожалению, в сложившейся ситуации физическая форма оставляет желать лучшего. Занимались в Феодосии на пляже. Есть ли шансы хорошо выступить в Москве? В себе мы уверены, но не понятна ситуация в других командах. Узнаем все только на месте», — рассказал спортивный директор федерации регби Республики Крым Данила Решетников.

У девушек в чемпионате России сыграет коллектив из Севастополя.

Фото: федерации Республики Крым и Севастополя по регби

— Наша команда называется «Чайка». Это сборная Севастополя по регби. В женском турнире предварительно выступят 9 команд. Хотя еще есть неделя, чтобы заявились и другие сборные. Команда у нас совершенно новая, мы были созданы только в феврале. А с марта перешли на индивидуальные тренировки. Все занимались дома, так что сыгранности, конечно, мало. Задачи на чемпионат России у нас простые, попасть в середину турнирной таблицы. Все-таки много опытных команд. Но это спорт, так что можем оказаться и выше, — оценил шансы на успех главный тренер команды «Чайка, сборной Севастополя Иван Науменко.