Крымские школы снова «заминировали»

Более трёх десятков образовательных учреждений Симферополя сегодня получили сообщения о «минировании». Об этом сообщил врио главы администрации Симферополя Максим Балахонов.

Вслед за Симферополем сообщения о минировании поступили школы Ялты, Алушты Евпатории, Красноперекопска и Бахчисарая.

В приграничных районах Крыма не работают школы и сады. Это надолго? После массовой рассылки сообщений о минировании Минобразования РК приняло решение отменить занятия во всех школах Крыма. Проверка сообщений проводится профильными специалистами. На месте работают оперативные службы и правоохранительные органы.