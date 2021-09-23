Крымские спасатели 12 часов искали туриста в горах

Спасатели Крыма 12 часов искали в горах на ЮБК туриста, который оказался на опасном склоне, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Полицейские задержали 58 человек на АЗС в Евпатории Инцидент произошел накануне днем около горы Караул-Кая. Выяснилось, что житель Феодосии сбился с тропы и оказался на крутом скальном склоне.

«Спасатели прибыли к поселку Запрудное и начали подъем по ущелью Аян-Дере. Спустя два часа пострадавший был обнаружен на наклонном скальном склоне под обрывами кромки плато Бабуган. Из-за особенностей рельефа подняться к пострадавшему снизу не представлялось возможным, поэтому для усиления группировки сил приняли решение привлечь для помощи ялтинских спасателей и эвакуировать мужчину наверх на плато», — уточнили в МЧС.