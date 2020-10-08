Крымские спасатели расширят зону поиска пропавшей студентки из Севастополя

Спасатели расширят зону поиска пропавшей в конце сентября студентки из Севастополя Лилии Бирулиной, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике.

Тело пропавшей шестилетней девочки нашли на дне Северо-Крымского канала «Во взаимодействии с сотрудниками полиции и МЧС поисковые мероприятия продолжаются, их территория в самое ближайшее время расширится», — сказано в сообщении.

Напомним, что 29 сентября Лилия Бирулина отправилась с бизнесменом из Москвы на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Когда девушка перестала выходить на связь, ее мать обратилась в правоохранительные органы. Спутник девушки был задержан в качестве подозреваемого. Следствие предполагает, что «в отношении пропавшей было совершено преступление». Мужчина сообщил правоохранительным органам, что студентка пропала во время купания.