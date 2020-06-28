Крымские татары оценили речь Зеленского ко Дню конституции Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости Крым. Обращение президента Украины Владимира Зеленского ко Дню конституции без упоминания Крыма говорит о том, что в стране начинает преобладать политика прагматизма, а Киев признает принадлежность полуострова к России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал крымскотатарский общественник Заур Смирнов.

28 июня, в День конституции Украины, Зеленский выступил с видеообращением. В нем он напомнил гражданам страны о важности конституции, а также подчеркнул необходимость ее соблюдения и поздравил украинцев. Однако украинский президент не упомянул Крым и Севастополь, что возмутило лидера запрещенного в РФ меджлиса крымско-татарского народа* Рефата Чубарова.

«Зеленский не только не упомянул Крым, но и не включил его в число украинских регионов, заявив, что их в стране 25. Подобная ситуация говорит о том, что внутри украинских элит стала преобладать политика прагматизма, которая основывается на фактическом положении на Украине и вокруг нее», — объяснил свою точку зрения Смирнов, добавив, что при таких реалиях Киев признает, что Крым — это территория России.

Кроме того, Смирнов посоветовал Чубарову смириться с тем, что его мнение уже не интересно руководству Украины.

* запрещенная в РФ организация