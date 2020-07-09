Крымские татары ответили Киеву и ЕС на спекуляции по «Хизб ут-Тахрир»*

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров, Сергей Георгиев. Стремление европейских и украинских властей и общественников выдать задержания активистов «Хизб ут-Тахрир»* за преследования крымских татар является откровенной политической спекуляцией. Такое мнение высказал крымскотатарский общественник, эксперт в вопросах межнациональных отношений Заур Смирнов.

7 июля в Крыму пресечена деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. В ходе операции российские силовики задержали троих главарей и четверых рядовых участников ячейки. Они распространяли среди крымчан террористическую идеологию и вербовали в свои ряды мусульман полуострова. В защиту задержанных выступили представители Украины и ЕС, назвав задержания незаконными с точки зрения международного права.

Заур Смирнов отметил, что движение «Хизб ут-Тахрир» представляло угрозу для Крыма еще до 2014 года.

«Активная деятельность этой организации вызывала бурное недовольство большинства крымских татар и негодование мусульманского духовенства, поскольку ее адепты проповедовали чуждую крымским татарам идеологию. Крымские татары требовали от тогдашнего руководства Украины запретить деятельность «Хизб ут-Тахрир», но этого не произошло», – констатировал Смирнов.

После вхождения Крыма в состав России «хизбы»* на полуострове оказались вне закона. Общественник напомнил, что лидеры крымского крыла данной организации бежали на Украину, а сторонникам и рядовым членам «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму по инициативе местного муфтията дали один год, чтобы определиться со своей позицией.

Многие члены движения воспользовались данной им возможностью и отказались от незаконной деятельности, отметил Смирнов. В то же время некоторые активисты запрещенной организации остались на прежних позициях, продолжая оказывать негативное влияние на крымских мусульман.

«Характер деятельности подполья «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму указывает на то, что его активисты управляются из-за рубежа с целью дестабилизации ситуации в Крыму, где главой республики прилагаются все усилия сохранения мира и спокойствия. Наиболее активно темой «Хизб ут-Тахрир»* спекулируют в Киеве, выставляя законное недопущение деятельности «хизбов»* в Крыму как политические притеснения крымских татар. При этом общеизвестно, что они никогда не имели ничего общего с национальным движением крымских татар, а ранее вообще отрицали национальный фактор», – подчеркнул эксперт.

*запрещенная в России организация