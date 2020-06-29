Крымские татары ответили Киеву на угрозу санкциями из-за голосования

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Жители Крыма, в том числе крымские татары, активно участвуют в голосовании по поправкам к Конституции РФ, и никакие угрозы усиления санкций со стороны Украины не могут этому помешать. Об этом заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Ранее замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев намерен ввести персональные санкции в отношении организаторов голосования по поправкам к Конституции РФ на территории Республики Крым и Севастополя. Власти Украины также будут призывать своих международных партнеров осудить голосование в Крыму и усилить ограничения в отношении России.

«Если бы некоторые политики из Украины сами верили в тот бред, который они порой транслируют, у них не возникало бы желания призывать международное сообщество усилить санкции против Крыма и России. Если бы хоть один уважающий себя украинский политик поверил в то, что, к примеру, крымские татары вопреки своей воле вошли в состав России, то и угрожать санкциями не было бы смысла. Но раз они снова визжат и угрожают, значит, они сами прекрасно понимают, что крымчане массово голосуют по поправкам в Конституцию», – сказал Умеров РИА Новости Крым.

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По словам общественника, в Крыму «отмечается высокая явка крымчан, и крымские татары – не исключение».

«Так что как бы громко не лаяли собаки, караван идет своим путем», – заключил Умеров.