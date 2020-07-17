Крымские татары пожалели уехавших на Украину соотечественников

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. Крымские татары, покинувшие полуостров после присоединения Крыма к России, столкнулись на Украине не только с бедностью, но и обманом властей, считает глава региональной национально-культурной автономии крымских татар РК Эйваз Умеров.

Крымские татары, проживающие на территории Украины, чаще рядовых украинцев сталкиваются с обнищанием и безработицей. Об этом говорится в опубликованном накануне докладе МИД РФ о ситуации с правами человека на Украине.

«Падение уровня доходов наблюдается у всех граждан Украины. А крымские татары, выехавшие вслед за призывом запрещенной в России организации меджлис*, столкнулись в первую очередь с обманом. Мы не были нужны украинской власти в период нахождения Крыма в составе Украины, а сейчас и вовсе стали бесполезными», — заявил Умеров РИА Новости Крым.

По его словам, киевская власть не уделяет никакого внимания крымскотатарскому народу, за исключением «трех профессиональных крымских татар — Джемилеву, Чубарову, Ислямову», которых использует в качестве рупора русофобии.

«Очень жаль тех, кто поддался призывам покинуть Крым, но если эти люди не нарушили закон и не состоят ни в каких запрещенных организациях, они спокойно могут вернуться в российский Крым», — резюмировал общественник.

*Запрещенная в России организация