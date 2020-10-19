Крымские власти рассказали об удачном курортном сезоне без вспышек коронавируса

Ни один отель или санаторий за 3,5 месяца не был закрыт на карантин

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Власти Крыма рассказали, что несмотря на неблагоприятную эпидобстановку, курортных сезон на полуострове прошел успешно. Ни в одном отеле или санатории за 3,5 месяца не было вспышек коронавируса, все работали в штатном режиме. А сейчас полным ходом идет бронирование на зиму. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.

Запоздание с открытием курортного сезона из-за Covid-19 не помешало людям отдохнуть как следует. Крым принял с 1 января по 30 сентября более 5 млн туристов. А некоторые отели «забиты» и по сей день. Заполненность составляет – 90%, ведь октябрь выдался небывало теплым.

– Вспышек не зафиксировано ни в одном санатории или отеле. Столкнулись лишь с проблемой набора персонала. В целом можно сказать, что сезон прошел удачно, – отметил Черняк.

В свою очередь председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова назвала сезон «очень сложным, но очень интересным».

– Владельцы каждого объекта сделали выводы, где что нужно доработать, какие новые услуги платные и бесплатные необходимы. У отельеров в этом году была возможность наработать базу гостей на ближайшие 5 лет, – говорит Стамбульникова.

Глава Ассоциации считает, что в следующих сезонах нужно решить вопрос с нехваткой арендных автомобилей. Также учитываться будет тот факт, что каждый третий отдыхающий приезжал со своими домашними питомцами, поэтому нужно ввести для них отдельные отельные услуги.