Крымские власти запретили работу фуд-кортов в ТЦ в 10 муниципалитетах. Такие поправки были внесены в указ глава РК о введении на полуострове режиме повышенной готовности из-за COVID-19.

Еще в шести регионах Крыма ужесточили коронавирусные ограничения «Запретить на территориях Симферополя, Симферопольского района, Ялты, Алушты, Феодосии, Судака, Джанкоя, Джанкойского района, Бахчисарая, Бахчисарайского района… оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, островках питания, за исключением работы в формате на вынос и доставку», – уточняется в тексте указа.

В названных муниципалитетах также предписано прекращать работу парков аттракционов, развлекательных центров и аквапарков два дня в неделю для проведения генеральной уборки и дезинфекции.