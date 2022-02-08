Крымские водохранилища наполнились на 75% от максимального объема, передает Крыминформ со ссылкой на Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации республики.

Водохранилища Крыма получили значительный приток воды в январе В Госкомитете отметили, что это в пять раз больше, чем на начало 2021 года.

«Аянское водохранилище заполнено до краев – 3,8 млн кубометров, на Загорском и вовсе начался вынужденный сброс лишней воды – 22,6 млн кубометров, Белогорское уже начало делиться ценным ресурсом с востоком полуострова, сейчас здесь 12,8 млн кубометров. Симферопольское до сих пор не может восстановиться после засухи. Пока тут лишь половина проектного объёма – 17,9 млн кубометров», – уточнили в сообщении.