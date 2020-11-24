Крымские учёные обнаружили останки новых животных в пещере Таврида

Фото: пресс-служба КФУ им. Вернадского

Учёные Крымского федерального университета дали определения видам новых животных, костные останки которых были найдены в пещере Таврида в течение полевого сезона 2020.

Среди них – несколько форм грызунов: от полёвок и тушканчиков до карликового бобра и слепыша. Самый крупный грызун – дикобраз Hystrixrefossa. По словам ведущего методиста Зоологического музея КФУ, палеонтолога Дмитрия Старцева, он, как и более мелкий дикобраз Виноградова, обитал прямо в пещере. Это было отличным местом обитания, поскольку крупные хищники часто затаскивали туда свою добычу, чьи кости любил погрызть дикобраз.

Кроме того, по словам эксперта, подтвердилось предположение, что в пещере обитали две разные саблезубые кошки. Это были крупный, почти размеров со льва, Гомотерий и более изящный Мегантереон, похожий на леопарда. Также были найдены останки древней рыси и пока неопределённой кошки, напоминающей по телосложению гепарда. Список обнаруженных обитателей-хищников пополнился и представителем семейства куньих – были найдены фрагменты скелета древнего хорька.

Пополнился и список птиц. Специалисты определили останки двух видов сов, дрофы, стрепета и, одна из самых необычных находок – утка-мандаринка, сейчас они встречаются в природе только на Дальнем Востоке. Помимо этого, найдена кость сухопутной черепахи и мелкие косточки жаб, змей и ящериц, которые ещё находятся в изучении.