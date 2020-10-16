Крымские учёные разработали вакцину от коронавируса

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Новую вакцину от коронавируса разработали в Крымском федеральном университете. Учёные кафедры биохимии синтезировали препарат, преимущество которого – способ применения. Вакцину можно вдыхать, не делая инъекций.

АНАТОЛИЙ КУБЫШКИН, проректор по научной деятельности Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского: «Наша вакцина отличается от предшествующих тем, что эта вакцина относится к четвёртому поколению вакцин. Это синтетическая вакцина, основанная на синтезе олигонуклеотидов и самое главное, что по нашим предположениям вакцина должна вызывать иммунный ответ при нанесении на слизистые оболочки».

Учёные готовы приступить к тестированию вакцины. Анатолий Кубышкин отметил преимущества крымского препарата перед его аналогами.

АНАТОЛИЙ КУБЫШКИН, проректор по научной деятельности Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского: «Принцип её работы основан, как принцип любых вакцин, кроме единственного, что это синтез определённой структуры вируса. То есть он не вирулентен, этот участок, но он должен вызвать иммунный ответ и привести к выработке антител».