Крымских чиновников проверяют на халатность из-за гибели детей в пожаре

Крым, 14 октября — АиФ-Крым.

Прокуратура проверяет органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на халатность в связи с гибелью двух маленьких детей в пожаре.

Трагедия произошла 2 октября в селе Геройское Сакского района в доме, где жила семья с двумя маленькими детьми. Уже после пожара выяснилось, что условия жизни детей были неудовлетворительными: мать привлекали к ответственностей за неисполнение родительских обязанностей, а отец стоял на учете у нарколога с алкоголизмом. В прокуратуре заявили, что уже по этим причинам семью стоило включить в Банк данных семей, находящихся в социально опасном положении, и проводить с ними профилактическую работу.

В органы профилактики не раз сообщали, что родители могли вести асоциально и выпивать на глазах у детей, но все эти сообщения оставались без внимания чиновников.