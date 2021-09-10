Крымский бизнесмен выплатил компенсацию пострадавшим в ДТП с его участием

Крымский бизнесмен Сергей Бейм выплатил материальную компенсацию семье погибшей в результате ДТП с его участием, передает Крыминформ.

Один человек погиб в ДТП на «Тавриде» В тексте сказано, что пострадавшие подписали заявление о том, что не имеют к бизнесмену претензий, и попросили освободить его от уголовного наказания. Соответствующее документы были представлены в Верховный суд Крыма.

«Заключено и заверено нотариально соглашение о возмещении материального и морального вреда и примирении с обвиняемым. Другие два документа – это заявления от потерпевших о том, что каких-либо претензий материального и морального характера у потерпевших к обвиняемому нет», — сообщил адвокат Алексей Антипов.