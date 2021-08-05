Крымский боксёр завоевал бронзу на Олимпийских играх в Токио

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Крымский боксёр Глеб Бакши завоевал бронзу на Играх в Токио. Представитель сборной Олимпийского комитета России в полуфинальном бою в весовой категории до 75 кг раздельным решением судей (1:4) уступил бразильцу Эберту да Консейсану Соузе. Но так как поединки за третье место в боксёрском турнире не предусмотрены, Глеб Бакши считается бронзовым призёром соревнований. Свою медаль крымчанин получит 7 августа, когда состоится церемония награждения.

С завоеванием бронзовой награды Токио-2020 Глеба Бакши на своих страницах в социальных сетях поздравил глава Крыма Сергей Аксёнов:

«С огромным вниманием следил за его боями на Олимпиаде и за его спортивными достижениями. Мы все болели за него, Глеб показал высокий уровень мастерства и огромную волю к победе. Это успех крымского бокса, всего крымского спорта, успех Крыма. Будем ждать новых побед!», — заключил Сергей Аксёнов