Крымский федеральный университет отмечает 103-ю годовщину

Крымский федеральный университет отмечает день рождения. 103 года со дня основания исполнилось Таврическому университету, на базе которого с 2014 года функционирует КФУ им. В.И. Вернадского, передает пресс-служба вуза.

КФУ открывает молодёжную лабораторию молекулярной генетики и биотехнологий О главных достижениях за прошедший год и планах на будущее рассказал ректор ведущего вуза полуострова Андрей Фалалеев.

«Прежде всего, мы вошли в программу «Приоритет-2030» – это очень важная оценка деятельности всего коллектива за прошедший период. Нам удалось чётко сформулировать программу развития университета на следующие десять лет. Она демонстрирует планку, которую мы себе поставили и планируем достичь – войти в ТОП-20 ведущих вузов России по показателям научной активности и важности исследований для региона и страны. Крымский федеральный университет действительно в ответе за основные отрасли экономики в республике: это сельское хозяйство, медицина, реабилитация, культура. И, конечно, мы гордимся преподавателями, учёными, студентами, труды и победы которых прославляют нашу Alma mater», – отметил ректор.