Крымский федеральный университет создаст Science Park в Симферополе

Крымский федеральный университет планирует создать современный научный парк на территории ботанического сада вуза в Симферополе, основной целью которого станет популяризация науки среди населения, передает пресс-служба вуза, ссылаясь на ректора Андрея Фалалеева.

В Крыму нашли неизвестный сорт дерева с уникальной окраской листьев «Science Park станет научно-популярной площадкой, доступной для всех гостей Симферополя. Сейчас мы разрабатываем концепцию проекта, которая в первую очередь будет направлена на популяризацию науки и демонстрацию богатств Крыма. Например, только в главном корпусе вуза расположено четыре музейные площадки, и мы хотим сделать их доступными для всех. Помимо музейных экспонатов, в научном парке будет представлена площадка «Экспериментариум», где дети в интерактивном режиме смогут познакомиться с различными научными экспериментами», – рассказал Фалалеев.

По его словам, основной целью парка станет популяризация науки среди школьников.