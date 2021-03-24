Крымский мост могут частично перекрыть в конце марта

В конце марта планируется частично перекрыть движение по Крымскому мосту из-за проведения учений, передает «Служба автомобильных дорог Республики Крым», ссылаясь на данные Министерства транспорта РФ.

Власти проконтролируют работу общественного транспорта Симферополя Кратковременное ограничение движения по автодорожной части моста возможно с 00:00 31.03.2021 по 23:59 01.03.2021.

«Просим учитывать указанную информацию при совершении поездок, маршруты следования которых проходят через Крымский мост», — уточнили в сообщении.