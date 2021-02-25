Крымский мост закрыли, море замерзло. Как Крым пережил «снежный плен»

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 7. АиФ-Крым №7 17/02/2021

Строчка из известной песни: «Такого снегопада давно не знали здешние места», очень подходит к тому, что происходило в Крыму на минувшей неделе. Похожая ситуация — несколько морозных снежных дней, в последний раз наблюдалась в 1985 году. Как прошла республика через «снежные объятия» февраля?

Техники недосчитались

Жители Черноморского и Раздольненского района наблюдали редкое зрелище: замёрзло море. Чемпионом по высоте сугробов стал вовсе не горный Крым — хотя и там снега столько, что спасатели предупредили о возможном сходе лавин, а Керчь. По словам руководителя Крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, на востоке полуострова выпало больше всего снега. В Керчи высота снежного покрова достигала 47 сантиметров.

Синоптики Крыма рассказали о высоте снежного покрова в городах полуострова Подробнее