Крымский омбудсмен будет сотрудничать с Минздравом и Роспотребнадзором

Институт Уполномоченного по правам человека в Крыму подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством здравоохранения РК и межрегиональным управлением Роспотребнадзора по РК и Севастополю. Об этом по итогам открытого совещания по вопросам защиты фундаментальных прав человека и гражданина на охрану здоровья и медицинской помощи заявила крымский омбудсмен по правам человека Лариса Опанасюк.

— Это одно из первых направлений, которое мы рассматриваем с привлечением наших ведущих специалистов Республики Крым, которое приводит в конечном итоге к обеспечению права на жизнь. Мы оказались в такой ситуации, когда к выполнению этой работы нужно подходить нестандартно, неформально, и сегодня мы с руководителями соответствующих органов обсудили все эти вопросы. В соглашениях мы определяем, какие у нас будут формы взаимодействия, на что прежде всего необходимо обращать внимание и как мы будем работать по обращениям граждан, а также тем сообщениям, которые будут подаваться в СМИ, — сообщила Опанасюк.