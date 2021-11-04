Крымский винный парк победил в номинациях международной премии World Travel Awards

В конце октября стали известные победители европейского этапа международной премии World Travel Awards 2021. В двух номинациях самой престижной награды в сфере туризма победу одержал крымский проект Winepark. Он располагается рядом с гостиницей Mriya Resort & Spa под Ялтой. Как рассказали в пресс-службе курортного комплекса, их винный центр стал «Лучшей новой туристической достопримечательностью в Европе» и «Лучшей достопримечательностью в сфере винного туризма».

Winepark – это многофункциональное пространство площадью 30 гектаров, которое, как заявляют его создатели, объединило лучшие инициативы в сфере виноделия, энотуризма и эногастрономии. Оно включает парковую территорию, виноградник, гравитационную винодельню, ресторан и винотеку, робота-сомелье, собственную сыроварню, экспозиционное пространство и амфитеатр. По мнению администрации курорта Mriya Resort & SPA, победа их проекта послужит очередным толчком к развитию крымского и российского виноделия.