Крымский учёный спрогнозировал дату завершения пандемии коронавируса

Фото: cfuv.ru

Крымский учёный спрогнозировал завершение пандемии COVID-19 в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Лавинообразных скачков заболевания новой коронавирусной инфекцией уже не будет, считает вирусолог, доцент кафедры биохимии Таврической академии КФУ Владимир Оберемок.«К лету 2021 года в северном полушарии нашей планеты, в том числе и в Крыму, выработается коллективный иммунитет. Летом заболеваемость снизится, а осенью снова будет всплеск, но гораздо меньший, чем в этом году. Тогда заболеют все те, кто ещё не заболел», – считает Владимир Оберемок. По мнению учёного, в период весны-зимы 2022 года пандемия практически завершится.«Мы вернёмся в нормальное русло жизни. Я не утверждаю, что люди будут жить так же, как и в 2019 году. Мир в некотором смысле изменится в любом случае, но ощущение защищённости и открытости границ между странами к этому времени появится», – приводит слова учёного пресс-служба КФУ.Как считает Владимир Оберемок, значительно ситуация улучшится уже в 2021 году, а завершения пандемии через год можно ожидать по нескольким причинам. «Во-первых, будут вакцины и лекарства. Во-вторых, большинство людей уже переболеют коронавирусом, и у них сохранится иммунитет. В-третьих, человечество психологически привыкнет к коронавирусу. В-четвёртых, повторное заражение переболевших одним и тем же подтипом вируса в ближайшие несколько лет будет маловероятным. А меняется данный вирус не очень быстро по сравнению с другими РНК-содержащими вирусами», – добавил Владимир Оберемок.Кроме того, по мнению вирусолога, сам по себе коронавирус со временем ослабеет и количество летальных случаев от COVID-19 будет не такой высокой, как сейчас.