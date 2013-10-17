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Крымский мост через Керченский пролив: последние новости

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Стройкой века можно назвать самый большой по протяженности крымский мост через Керченский пролив. Последние новости говорят об открытии движения уже к декабрю 2018 года.

Необходимость
Еще в СССР строились планы о налаживании транспортного сообщения через Керченский пролив. Проект начал развиваться после возвращения Крыма России. Контракт на организацию работ по строительству моста был заключен в феврале 2015 года.

Крымский мост через Керченский пролив

Мост, длиной в 19 километров, будет состоять из автодорожного и железнодорожного мостов и соединит Крым и Краснодарский край. Планируется построить несколько развязок, а также останется паромная переправа.

Всем миром
Крымский мост через Керченский пролив – это государственный проект. По предварительным подсчетам стоимость будет составлять порядка 230 миллиардов рублей. Объем заказов, выполняемых на предприятиях Крыма, составил более трех миллиардов рублей и продолжает увеличиваться.

В данном проекте задействованы более 150 крупных организаций полуострова. Многие предприятия по всей России также присоединились к строительству. Несколько тысяч предпринимателей малого и среднего звена не остались в стороне от такого масштабного события и вложились в проект.

Подрядчики из центральных районов России разместили в Керчи свои подразделения. От их деятельности республика получила более 100 миллионов рублей налогов.

Самые крупные заказы получили «Севморзавод», который изготавливает системы для транспортировки крупногабаритных деталей будущего моста, и завод «Залив», расположенный в городе Керчь.

Фото строительства крымского моста через Керченский пролив

Мост через Керченский пролив

Крымский мост через Керченский пролив

Крымский мост через Керченский пролив: последние новости

Крымский мост через Керченский пролив: последние новости

Крымский мост через Керченский пролив

Фото крымского моста через Керченский пролив

Фото крымского моста через Керченский пролив

Крымский мост через Керченский пролив - фото строительства

Крымский мост через Керченский пролив: последние новости

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