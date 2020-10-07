Крымское предприятие заработало шесть млн руб, незаконно используя элеватор

В Крыму предприятие заработало почти шесть млн рублей на незаконном использовании элеватора, расположенного в Джанкойском районе, передает пресс-служба МВД по республике.

В Крыму приговорили к тюрьме трех бывших военных за похищение человека «Предприятие, зарегистрированное в Керчи, в период с 2016 года эксплуатирует с нарушениями опасный производственный объект – элеватор, находящийся в Джанкойском районе», — сообщили в пресс-службе.

При этом, у фирмы нет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1,2,3 класса опасности.